Buco sui controlli in arrivo, ordinanza scaduta e poi prorogata

PALERMO – Un buco di quasi un giorno e così l’ordinanza che prevedeva l’obbligo di registrazione sul sito ‘siciliacoronavirus.it’ e il tampone per chi fa ingresso nell’Isola, formalmente scaduta il 6 aprile, è stata prorogata soltanto nel tardo pomeriggio di mercoledì 7.

Trascorso il periodo pasquale, l’ordinanza firmata il 4 marzo dal governatore Nello Musumeci era decaduta nel silenzio generale a Palazzo d’Orleans, ma dopo essersi accorti della dimenticanza gli uffici sono corsi ai ripari e così, attraverso il provvedimento che istituisce tre nuove zone rosse nell’Isola, la Regione comunica di avere messo una pezza all’errore prorogando i controlli all’ingresso in Sicilia e l’obbligo di registrazione.

La cosa non è passata comunque inosservata: “C’è da rimanere senza parole nel leggere la notizia del mancato rinnovo dell’ordinanza che prevede l’obbligo di registrazione e screening per chi arriva in Sicilia – ha affermato il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo -. La gestione dell’emergenza Covid è ormai del tutto sfuggita di mano a Musumeci, il quale invece di prendere atto dei suoi limiti accentra a sé non solo il ruolo di commissario Covid in Sicilia, ma anche quello di assessore ad interim alla Salute”.

I tamponi all’arrivo di porti e aeroporti, che non sono mai stati un obbligo, sono comunque andati avanti per tutta la giornata di martedì negli aeroporti di Palermo e Catania per libera iniziativa delle rispettive società di gestione, Gesap e Sac. Dal ‘Falcone-Borsellino’ spiegano che i controlli vengono attuati in virtù di una convenzione con l’Asp e che inoltre il test è possibile anche per i passeggeri in partenza, ma solo in concomitanza con i controlli per chi è appena atterrato.