Scienza: “Contento per la vittoria, ma giocare è stata forzatura”

MONOPOLI – “Mi sono commosso. Sono successe tante cose brutte. Oggi ho rivisto alcuni giocatori che non vedevo da settimane. Ieri – dichiara Giuseppe Scienza nel post partita Monopoli-Palermo terminata 2-1 – hanno fatto i tamponi e oggi sono andati in panchina, due hanno anche fatto gol. Per me oggi è stata una forzatura scorretta nei nostri confronti, non cambio idea nemmeno dopo aver vinto”.

“Domani vedremo le condizioni dei giocatori. L’epilogo, credo, è uno dei punti più alti della mia carriera. Oggi- continua il tecnico dei pugliesi – ci siamo guardati ed eravamo commossi pensando di essere tutti insieme. Da casa i collaborati hanno fatto un lavoro incredibile per via delle difficoltà. Questo mese è stato uno dei più brutti della mia carriera. Ero commosso per quello che abbiamo passato. Oggi è stata una giornata trionfale in una giornata che non doveva esistere”.

“A Viteritti – racconta Scienza – ho detto che mi servivano una o due giocate delle sue. Non ha fatto nessun allenamento, ma l’ho mandato in campo perché mi fido di lui. De Paoli mi ha detto che non avrebbe avuto più di 20′. Zambataro si è fermato ieri, non stava più in piedi. Oggi i ragazzi del Monopoli, a livello di uomini, sono i migliori che ho allenato. Oggi è l’impresa delle imprese”.

Il Monopoli, oggi, avrebbe potuto avere delle difficoltà fisiche a causa dello stop agli allenamenti per via del covid: “Avevo paura della tenuta fisica, ma non abbiamo mai sofferto. A livello di partita – conclude Scienza, a mio avviso, i ragazzi sono stati meravigliosi. Non potevamo aggredirli troppo perché non avevamo tanta energia, ma nel secondo tempo abbiamo avuto più energia noi. Oggi marchiamo a fuoco questo maledetto anno”.