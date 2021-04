Somma: “Dopo il gol avremmo dovuto continuare nello stesso modo”

“Se il gol arriva e non porta risultato ti resta l’amaro in bocca. Il mister, tra primo e secondo tempo, ha detto che loro si sarebbero alzati e noi avremmo dovuto alzare i ritmi, ma il calcio è fatto di episodi”. Parla così Michele Somma, difensore del Palermo e autore del gol del momentaneo 0-1 per i rosanero contro il Monopoli, ma che, ai fini del risultato, non è servito.

“A livello fisico andava tutto bene – spiega il difensore -. Il mister mi aveva avvisato che mi avrebbe potuto sostituire perché ero già ammonito. Il cambio è stata una sua decisione che rispetto”.

“Tra la gara contro la Casertana e oggi, sicuramente, si cambia atteggiamento. La Casertana ci permetteva un gioco più fluido e lasciavano più spazi, se abbassavamo l’intensità venivano fuori e avremmo potuto fare brutte figure. Oggi il Monopoli – continua il difensore rosanero – l’ha preparata aspettandoci e noi dovevamo avere pazienza, dopo il gol avremmo dovuto continuare nello stesso modo. In campo ci sono gli avversari e quando si mette male dobbiamo metterci qualcosa in più tutti quanti. È questo che ci manca da inizio stagione. Vogliamo centrare i playoff, migliorarci e arrivare nel miglior modo possibile”.

“Sappiamo che dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti. quando arrivi ai playoff è una gara secca, dobbiamo migliorare e arrivare più preparati possibili. Abbiamo toppato tante volte nell’arco dell’anno – conclude Somma -, ma questo una grande squadra cerca di migliorare e non ripetere gli errori”.

LEGGI ANCHE: Filippi: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra”