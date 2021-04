Stasera in Tv Chi l’ha visto e King Kong

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Ci aspetta una programmazione che ha il sapore di novità con un nuovo programma di attualità dal titolo “Zona Bianca”. Non mancheranno commedie, film di avventura, attualità, miniserie e giochi televisivi.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, il film “Modalità aereo”. La commedia mette a confronto due protagonisti: Diego è un imprenditore molto conosciuto, ricco e bello, che possiede un telefono di ultima generazione; Ivano è un uomo delle pulizie, che lavora negli aeroporti; non è né bello e né ricco e possiede un telefono del 94. Le vite di entrambi cambieranno quando Diego, dimenticando il telefono in bagno, si ritrova costretto a trascorre il volo in “modalità aereo” e Ivano, trovando il cellulare e non restituendolo, proverà a cambiare la sua vita attraverso l’utilizzo del telefono di Diego.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, il gioco “Games of Games – Gioco Loco”, con Simona Ventura. 12 concorrenti sono pronti a sfidarsi per vincere il premio finale. Per superare le varie fasi del gioco e per arrivare al gioco finale, i concorrenti potranno ricorrere all’aiuto di 6 vip presenti in puntata.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, il programma di attualità “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli, dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri irrisolti. Durante la puntata di questa sera, nuove ricostruzioni saranno dedicate al caso di Denise Pipitone.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.20, il programma di attualità “Zona Bianca”, realizzato in collaborazione con Tg4, condotto da Giuseppe Brindisi. Tanti ospiti per questo nuovo programma televisivo che fa il suo esordio stasera, dove il conduttore illustrerà tutte le novità sul caso AstraZeneca e sulla campagna di somministrazione dei vaccini.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.22, l’ultima puntata della prima stagione di “Svegliati amore mio”. Nella puntata di questa sera, Sergio è sotto accusa per l’incidente di Mimmo e a Sara, in ospedale, sale la febbre. Nel frattempo, anche la battaglia contro l’acciaieria e l’inadempienza continua per Nanà, che riesce a ottenere la bonifica dell’acciaieria.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, il film di avventura e fantascienza dal titolo “Kong: Skull Island”. Nel 1973, alla fine della guerra in Vietnam, una società segreta organizza una spedizione su una misteriosa isola nel Pacifico, abitata da creature misteriose.

IRIS trasmetterà, alle 21.00, “Salvate il soldato Ryan”. Ambientato nel 1944, i soldati americani si stanno preparando allo sbarco in Normandia. Durante lo sbarco, il capitano Miller riceve l’ordine di superare le linee nemiche per trovare e salvare il soldato Ryan, il sopravvissuto.