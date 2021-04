Vassallo: “Non mi aspettavo una gara del genere contro il Palermo”

“A livello personale – rivela Francesco Vassallo centrocampista del Monopoli – è una vittoria doppia. Lo è per quello che abbiamo passato in questi giorni e perché essendo palermitano si da sempre qualcosa in più. Sono felice. Non mi aspettavo una partita così, ma un calo fisico prima della fine. Invece è successo il contrario. sono orgoglioso dei miei compagni e degli uomini che ci sono in questo gruppo

Questa mattina alcuni giocatori del Monopoli hanno raggiunto i compagni in hotel e Vassallo: “Il clima questa mattina era sereno, c’era gente che aveva voglia, gente che è stata a casa. Per noi – continua il centrocampista -era una vittoria ritrovaci. De Paoli, fino a questa mattina, non sapeva se poteva essere della partita”.

In chiusura Vassallo parla anche del suo ruolo: “Il mio ruolo non è il play, però ho scoperto di poterlo fare. Negli anni passati l’ho fatto in emergenza, ma ora ho scoperto di poterlo fare. Dove mi mette il mister io gioco. Adesso possiamo pensare ai playoff, ricordiamoci da dove veniamo. Pensiamo a salvarci perché non è un momento facile. Dobbiamo affrontare sei gare in 20 giorni”.