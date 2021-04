“Via Monte San Calogero, presto un tavolo tecnico”

PALERMO – Un tavolo tecnico per rifare il look a via Monte San Calogero a Palermo. L’impegno è stato preso dall’assessore al Verde Toni Costumati e ad annunciarlo è il consigliere della Sesta circoscrizione Michele Cannella. “Via Monte San Calogero ormai risulta impraticabile sia per i veicoli a motore che per i pedoni – dice Cannella – Si rischia un danno al veicolo, una caduta dal motore o di inciampare, così come accaduto più volte a tanti cittadini. Un problema dovuto alle radici degli alberi che hanno deformato l’asfalto, creando pericolosi avvallamenti e che ormai sono diventanti impossibili da sistemare con semplici ‘livellamenti’ o innalzando il manto stradale”. Da qui l’incontro con l’assessore Costumati. “L’Amministrazione ha preso l’impegno di indire un tavolo congiunto con Rap, gli agronomi di Villa e giardini e l’assessore Prestigiacomo – continua Cannella – L’obiettivo è quello di individuare tutti gli interventi possibili per poter risolvere definitivamente un problema non più rinviabile”.