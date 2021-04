Covid, 60 studenti positivi: i focolai a Partinico e Borgetto

PARTINICO – In aumento i dati nei comuni in zona rossa di Partinico e Borgetto e le scuole restano chiuse . “Abbiamo deciso la chiusura delle scuole anche alla luce dei dati comunicati dall’Asp – dice il sindaco di Borgetto Luigi Garofalo – Questo certamente per questa settimana”.

Al momento i positivi a Borgetto sono complessivamente 83 mentre a Partinico sono 328. Secondo quanto accertato dall’Asp ci sono 38 bambini positivi nelle scuole elementari e 22 ragazzi che frequentano le scuole superiori.