Ferraù: “Basta attese. La prossima deve essere LA settimana”

CATANIA – Il Catania è ancora in attesa di passare dalle mani della Sigi a quelle del gruppo guidate dall’avvocato italo-americano Joe Tacopina. Per il passaggio definitivo si attende che il club di accordi con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento del debito.

La dirigenza da mesi prova a trovare l’accordo, ma dall’Agenzia delle Entrate non arrivano nemmeno risposte e fin quando non arriveranno Tacopina non metterà la firma sul contratto di acquisto.

Intanto Giovanni Ferraù, presidente della Sigi, tramite la propria pagina Facebook esterna il proprio disappunto: “Da svariati anni – scrive l’avvocato – una società di capitale non paga alcuna imposta e tassa, salvo il minimo necessario per proseguire la sua attività. Ad un certo punto, a luglio 2020, si era ad un passo dal fallimento. Tutti avrebbero perso tutto. Tutti avrebbero preso zero euro. Da otto mesi, la stessa società, salvata dal fallimento (insieme a tutti i creditori insoddisfatti), ha la possibilità concreta di pagare le imposte e le tasse mai pagate e con essa l’opportunità di rilanciare non una società ma la società catanese.

Dall’altra parte, dopo il silenzio degli ultimi anni, dopo che a luglio avrebbero perso tutto, oggi si pongono una serie di interrogativi, richiedendo documenti su documenti, sollevando problemi su problemi. La sensibilizzazione di un’intera città, la possibilità di un rilancio cittadino, l’opportunità di far girare l’economia locale con importanti investitori?Perdere un’occasione del genere sarebbe insopportabile. Restiamo fiduciosi e speranzosi ma preoccupati dai tempi. Non ci arrendiamo e andiamo avanti, oggi, subito, senza perdere tempo (mai perso)!

La prossima settimana deve essere LA settimana, basta più attese! Noi siamo il Calcio Catania e siamo sicuri che “oltre” ci aspetta un futuro glorioso!”.