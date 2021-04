Foggia, calciatore si negativizza e rientra in gruppo

CALCIO - SERIE C

FOGGIA – In casa Foggia, giorno dopo giorno, si torna a respirare un clima migliore. La squadra pugliese ha dovuto saltare diversi match a causa delle molte positività all’interno del gruppo squadra. Nella giornata odierna, come comunica lo stesso club, si è negativizzato un nuovo calciaotore.

La squadra sta proseguendo gli allenamenti in vista del match di mercoledì pomeriggio contro il Palermo, valido per la 33^ giornata del campionato Serie C.

La squadra, agli ordini di mister Marchionni, ha lavorato sull’attivazione tecnica, circuito coordinativo tecnico-specifico e partitelle a tema per i satanelli. Ad oggi il numero dei calciatori attualmente positivi al virus è sceso a 13 elementi.