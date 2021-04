Forbes incorona un 30enne catanese: “Tra i più influenti al mondo”

BRONTE (CT) – Forbes incorona un etneo doc tra i 30enni più influenti al mondo. È Andrea Castiglione, originario di Bronte, ingegnere con spirito imprenditoriale.

Chi è

Ha fatto il triennio della scuola superiore in Belgio, poi proseguito con ingegneria matematica al politecnico di Torino. La sua ultima startup di successo, Efforce, è stata lanciata con Steve Wozniak, che con Steve Jobs creò Apple.

Il riconoscimento

“Castiglione – scrive Forbes – is a cofounder of EFFORCE, a company backed and cofounded by Apple cofounder Steve Wozniak. The company helps small businesses attract investors to back their energy efficiency projects. Using a blockchain-backed token, investors fund energy efficiency projects, then receive a return on their investment from the savings generated by the projects”.

La startup

Efforce si occupa di capitalizzazione di progetti di riqualificazione energetica e sostenibile, implementata nel solco delle nuove tecnologie derivanti dal sistema blockchain (criptovalute e molto altro”.