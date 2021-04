Inchiesta Ong: “Nessun legale è stato intercettato”

“Nessun avvocato, nell’ambito della datata inchiesta sulle Ong della Procura di Trapani, è stato mai intercettato né tantomeno, ora, sono stati depositati atti con nomi di avvocati. Altri erano i soggetti attenzionati o indagati ed intercettati. Esprimiamo, però, sempre e comunque, vicinanza e solidarietà a tutti gli avvocati ed a quanti hanno subito e subiscono offesa, compressione o violazione dei loro diritti nell’espletamento delle rispettive attività professionali”.

Lo dice una nota del consiglio dell’ordine degli avvocati di Trapani, riferendosi all’inchiesta della procura trapanese che vedrebbe intercettati anche alcuni giornalisti. “Prendiamo atto – continua la nota – con soddisfazione, che finalmente anche i giornalisti, di cui taluni sono stati nel tempo cassa di risonanza solo di certe Procure, pubblicando anche impunemente atti e nomi ancora non pubblici, si siano ora accorti di quanto è accaduto ed accade. Protestiamo vibratamente contro ogni violazione del diritto di difesa e l’incontrollato uso delle intercettazioni e, soprattutto, del contenuto delle stesse. Diritti che, peraltro, sono e rimangono Costituzionalmente garantiti e non violabili da chicchessia, ed invece spesso sono dissacrati. Non consentiremo per il futuro che ciò accada e né che i nomi di avvocati, nella e per la loro attività professionale, vengano assai inopportunamente citati o richiamati in atti processuali di qualsivoglia natura, perché questo non sarà più tollerato dall’Avvocatura”. (ANSA).