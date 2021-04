Monopoli-Palermo, Viteritti: “Felice per il gol, grande adrenalina”

“Il gol? Stavamo spingendo molto, nonostante i pochi allenamenti. Ho saputo la mia negatività alle dieci, non avevo allenamenti sulle gambe. Appena sono entrato ho avuto adrenalina in corpo, dato che non giocavo da venti giorni, ma credo sia stato così per tutti i miei compagni”. Così Orlando Viteritti, laterale del Monopoli, dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro il Palermo. Viteritti, autore del gol del decisivo 2-1: “Covid? Dopo la gara di Vibo sono stato male, ma per due giorni. Poi sono stato bene ma non potevo uscire di casa e mi sono dovuto allenare a casa. Speriamo che passi questo periodo, è stato difficile per tutti noi”.