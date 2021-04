Non si ferma all’Alt della polizia: denunciato per resistenza

CATANIA – Nel corso della scorsa notte, personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente, per resistenza a pubblico ufficiale e per tentato furto aggravato.

Nello specifico, un uomo, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, in transito in una strada del quartiere San Cristoforo, a bordo di un’autovettura tentava di eludere il controllo della polizia accelerando l’andatura. Ne scaturiva così un inseguimento per le strade del quartiere che si concludeva quando l’auto del fuggitivo si fermava per un problema al motore.

Pertanto, l’uomo, classe 1981, veniva denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato in via amministrativa per diverse violazioni al Codice della Strada.

Altresì, veniva deferito all’AG per il reato di tentato furto aggravato un pregiudicato, classe 1968, bloccato dai poliziotti mentre stava smontando le ruote di un’utilitaria parcheggiata a San Cristoforo.

L’uomo aveva già asportato le quattro coppette copri bulloni, che aveva occultato all’interno delle tasche del giubbotto.

Al contempo veniva rintracciato il proprietario del veicolo che, in sede di formalizzazione della denuncia veniva restituito quanto di sua proprietà.