Servizio idrico, disservizi a Palermo

L’Amap informa che per una perdita, sulla tubazione da 900 mm di diametro, di via Regione Siciliana, a Palermo, che richiede una consistente riduzione della pressione d’esercizio, si potranno verificare disservizi all’erogazione idrica, nell’intera zona nord della città. L’intervento di manutenzione, in via Regione Siciliana, altezza svincolo Belgio, è attualmente in corso. L’erogazione sarà ripristinata non appena verrà ultimata la riparazione che, dovrebbe essere completata entro la giornata odierna. L’erogazione idrica si normalizzerà nelle successive 24 ore successive, salvo imprevisti. (ANSA).