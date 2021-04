Spari a salve davanti a una scuola di Licata, denunciato un 17enne

LICATA (AGRIGENTO) – Porta con sé una pistola a salve, priva di tappo rosso, ed esplode due colpi all’uscita degli studenti della scuola primaria ‘Angelo Parla’, in via Montesano. È successo a Licata, in provincia di Agrigento. Protagonista dell’incredibile scena da far west è un ragazzino di 17 anni che è stato adesso denunciato alla procura dei minori di Palermo per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Ad intervenire sono stati i carabinieri della Compagnia di Licata, guidati dal capitano Francesco Lucarelli, chiamati sul posto dai tanti presenti rimasti sbigottiti per l’accaduto. Allarme e preoccupazione per i genitori e per i bambini che hanno assistito alla scena. L’arma, dopo una perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta e posta sotto sequestro insieme con gli ulteriori proiettili a salve detenuti dal 17enne.