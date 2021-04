Stasera in Tv Checco Zalone e Nicole Kidman

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il palinsesto televisivo offre al pubblico una programmazione molto varia tra fiction, programmi di approfondimento, commedie, thriller e film fantascientifici.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, la fiction “Un passo dal cielo – I guardiani”. L’esplosione di una bomba rischia di uccidere Vincenzo, che viene salvato da Camilla, un’aspirante poliziotta. Nel frattempo, Francesco indaga sulla natura delle bombe e tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, il programma di approfondimento dal titolo “Anni 20”, basato sulla creazione di servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sulle più scottanti tematiche di attualità politica. La conduttrice, Francesca Parisella, insieme alla sua squadra, stasera racconta l’emergenza affidi e il problema delle infrastrutture.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.25, il film biografico-giudiziario dal titolo “Una giusta causa”. La protagonista di questo film è Ruth BaderGinsburg, una giovane avvocatessa che decide, insieme al marito, di giungere alla corte d’appello degli Stati Uniti per presentare il caso contro la discriminazione di genere.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.25, “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata di questa sera, ampio approfondimento verrà dedicato al caso AstraZeneca, al tema dei vaccini e alla crisi economica.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.40, “Cado dalle nubi” con Checco Zalone. Checco coltiva da sempre il sogno di fare il musicista, ma non viene preso sul serio dalla fidanzata Angela che decide di lasciarlo. Con il cuore a pezzi, Checco decide di trasferirsi a Milano; qui incontrerà Marika e tenterà il provino per il programma “I wantyou”, che seleziona talenti musicali per la tv.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “Trespass – Sequestrati”, il thriller con Nicolas Cage e Nicole Kidman. A seguito di una rapina, una coppia benestante viene sequestrata da un gruppo di malviventi. La rapina prenderà una brutta piega quando una serie di tradimenti e inganni, che coinvolgono marito e moglie, salgono a galla.

RAI MOVIE trasmetterà, alle 21.10, il film fantascientifico dal titolo “Arrival”. Quando un oggetto misterioso atterra sul pianeta terra, una squadra di élite cercherà le risposte necessarie, al fine di sconfiggere una possibile guerra globale.