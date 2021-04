Trapani, De Picciotto: “Confermo interesse, attendiamo bando”

TRAPANI – “In riferimento alla trattativa in essere con Banca d’Italia, per l’acquisto dell’immobile sito a Trapani, in Piazza Scarlatti, comunico che lo stesso istituto bancario ha approvato la proposta e il progetto presentati, che ha comportato il versamento di una caparra pari al dieci per cento del costo complessivo.

Il completamento dell’operazione, a questo punto, è subordinato a due aspetti:

1) il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, di competenza del Comune di Trapani;

2) il parere positivo della Sovrintendenza competente.

Auspicando che nulla possa impedire il compimento di questi atti, il prossimo passo è poi quello del versamento di un ulteriore venti per cento del costo complessivo, per procedere successivamente alla stesura dell’atto del passaggio di proprietà.

In considerazione di tutto questo, rimane confermata la possibilità di dare seguito alla manifestazione di interessi presentata a suo tempo, per assumere la proprietà del nuovo Trapani Calcio. Si attende, quindi, la pubblicazione del bando del Comune di Trapani”. Così in una nota l’imprenditore Renè De Picciotto, che da diversi mesi segue da vicino l’evoluzione per l’assegnazione del titolo sportivo del Trapani Calcio.