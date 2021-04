PALERMO – L’accusa è pesantissima: Marcello Grasso, 70 anni, uno dei neuropsichiatri più stimati della Sicilia, è in carcere con l’accusa di “violenza sessuale aggravata” nei confronti di una paziente.

Grasso, fratello dell’ex procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato Pietro, è stato arrestato il 30 marzo dai poliziotti della squadra mobile di Palermo. Avrebbe palpeggiato una paziente durante una seduta, dopo che le era stato fatto indossare una costume di burlesque. Da giorni si trova rinchiuso al carcere Lorusso.

La donna lo scorso febbraio ha deciso di abbandonare la terapia e poi è andata dai poliziotti. Il passaggio successivo è stata la richiesta di arresto presentata dal procuratore aggiunto Laura Vaccaro ed accolta dal giudice per le indagini preliminari Clelia Maltese.

A difendere il professionista, noto anche per il suo impegno in favore di donne in difficoltà e tossicodipendenti, è l’avvocato Vincenzo Lo Re, che ha già fatto istanza al Tribunale del Riesame per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare.

Grasso non si è avvalso della facoltà di non rispondere e al giudice che lo ha interrogato, dice il legale, “ha fornito argomentazioni logiche per offrire una diversa ricostruzione dei fatti”. Sono state anche fatte delle indagini difensive, sentendo altre donne, le quali hanno spiegato che i travestimenti con costumi teatrali facevano parte di un percorso terapeutico.

Nell’ordinanza di custodia si parla anche di un incontro con un’altra paziente che, però, non è stato ripreso dalle telecamera che i poliziotti hanno piazzato nello studio di via Pasquale Calvi. Gli investigatori, però, ritengono che dai dialoghi successivi emergerebbero dei riscontri alle accuse.

Parlavano di foto, balli e musica, ma anche questo, secondo la difesa, farebbe parte di un percorso terapeutico. Nello studio del professionista ci sarebbe altri costumi di scena utilizzati durante le sedute.