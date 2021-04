Intesa tra Crt Sicilia e Giglio sulla donazione di organi e tessuti

PALERMO – In occasione della XXIV Giornata Nazionale della donazione di organi e tessuti che si celebra domenica prossima, all’insegna dello slogan ‘Donare è una scelta naturale’, il Centro regionale trapianti Sicilia e la Fondazione Giglio di Cefalù hanno siglato un protocollo d’intesa per la promozione della cultura della donazione di organi.

“La Fondazione Giglio – dice il presidente Giovanni Albano – vuole essere parte attiva in una campagna di sensibilizzazione della popolazione alla donazione degli organi. Donare significa far rinascere una nuova vita. Il trasferimento di informazioni e conoscenze sulle donazione può essere decisivo nella scelta del cittadino. Il protocollo che abbiamo deciso di sottoscrivere con il Crt Sicilia va in questa direzione, con la promozione delle campagne di sensibilizzazione alla donazione anche nei nostri canali”.

In un anno difficile, in cui la pandemia ha messo sotto pressione il sistema sanitario, e in primo luogo le terapie intensive, riducendo i prelievi di organi, e di conseguenza i trapianti, è sempre più importante il consenso dei cittadini alla donazione. “Ringrazio il presidente Albano – dice Giorgio Battaglia, coordinatore regionale del Crt Sicilia – per la disponibilità e la sensibilità mostrate nella sottoscrizione dell’accordo. Le istituzioni devono sentire la responsabilità di promuovere la cultura della donazione e in primo luogo le strutture della sanità”.

Dal 1° gennaio a oggi i donatori segnalati dalle rianimazioni siciliane sono stati 38, 13 i donatori effettivi e 16 le opposizioni (42%). Le rianimazioni con il maggior numero di segnalazioni di potenziali donatori sono l'Arnas Civico di Palermo e il Policlinico di Messina, mentre i trapianti eseguiti nei tre centri trapianto siciliani – Ismett, Arnas Civico e Policlinico di Catania – sono stati complessivamente 40. Per ogni "no" registrato si calcolano circa 2.5 mancati trapianti, un dato preoccupante per i circa 730 pazienti siciliani in lista d'attesa. Quanto alle dichiarazioni di volontà registrate nei comuni al rinnovo o rilascio della carta d'identità, alla data di oggi sono complessivamente 556.791, di cui 323.586 (58,1%) di consenso e 233.205 (41,9%) di opposizione.