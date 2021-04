Cus Catania: gli appuntamenti della settimana

Negli sport di squadra, turno di riposo per le ragazze del volley femminile, mentre vanno in campo basket e basket in carrozzina

CATANIA – La Cittadella Universitaria protagonista dello sport del fine settimana. Domani, 10 aprile, infatti, sulla pista di atletica del CUS di via Santa Sofia andranno in scena le prove dei campionati regionali di fondo. Si disputeranno i 10.000 metri assoluti maschili e femminili e il campionato regionale individuale 30’allievi e 20’allieve. L’evento è organizzato dalla ASD Scuola di Atletica Leggera CT con la collaborazione del CUS Catania. Gli atleti cusini in gara saranno Paola Fiorito, nella categoria allieve 20 min in pista, Salvatore Borzi nella categoria allievi 30 min in pista, Clara Tasca e Desirée Di Maria nella categoria assoluti femminili 10 km su pista, Francesco Bruno, gli studenti universitari Luca Bonanno e Angelo Bella, oltre al professore universitario di Agraria Giuseppe Massimino Cocuzza nella categoria assoluti maschili 10 km su pista.

Tornano le gare nella scherma: nel week end, è in programma a Santa Venerina la prova regionale di qualificazione Coppa Italia nazionale – cat. cadetti. Questi i partecipanti del CUS. Fioretto maschile (sabato 10 aprile): Bruno Condorelli. Spada femminile (sabato 10 aprile): Sofia Cucè, Elena Fiorenza, Barbara Giuliano, Ada Maria Gulino, Eleonora Carola Santonocito, Martina Vinciguerra. Spada maschile (domenica 11 aprile): Bruno Condorelli, Giuseppe Confettura, Luca Coriolani, Francesco Lodato, Edoardo Mineo, Filippo Pio Parziale, Stefano Santangelo e Gabriele Stimoli.

Negli sport di squadra, turno di riposo per le ragazze del volley femminile, mentre vanno in campo basket e basket in carrozzina. I ragazzi della serie C di pallacanestro saranno di scena in casa della Fortitudo Messina sabato alle 19. Tre vittorie e tre sconfitte finora nelle sei gare disputate, terza piazza in coabitazione e volontà di mantenere il posto utile per la seconda fase.

La squadra di B di basket in carrozzina, sabato alle 16.30 sarà invece al PalaMangano per il classico derby con Palermo. La speranza è di vendicare la sconfitta dell’andata in un campionato dove si sono visti ulteriori progressi rispetto alle stagioni scorse.A proposito di basket, avvio col botto per le ragazze cusine che concorrono nel campionato di serie C: vittoria netta in casa del PGS Sales con il punteggio di 77-48, Equilibrio sostanziale nel primo quarto e in parte nel secondo, poi il CUS, composto in questo torneo anche da molte ragazze della under 18, ha impresso una svolta al match dopo la pausa lunga. Un perfetto gioco di squadra, fatto anche di pressione, contropiede e tanti palloni recuperati che ha portato tutte le cestiste ad iscriversi a referto. La prossima partita in casa sarà sabato 17 con il Katane.