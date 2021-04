Stasera in Tv Bernardette e Messina Denaro

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il palinsesto televisivo, stasera, offreuna programmazione molto vasta tra miniserie, programmi culturali, telefilm, film religiosi, d’animazione e reality. In prima serata, sul Nove, verrà trasmesso il documentario che racconta l’ascesa del boss siciliano più ricercato al mondo, Matteo Messina Denaro.

Rai, fiction sulla camorra

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, la miniserie “Sotto copertura”. La serie racconta l’arresto, avvenuto nel 2010, del boss dei Casalesi Antonio Iovine, per mano della squadra mobile di Napoli. La miniserie si svolge come una vera e propria indagine della polizia, più specificatamente del commissario Michele Romano, che segue qualsiasi pista per mettere fine alla criminalità organizzata.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.05, il quinto episodio della terza stagione del telefilm “F.B.I. – Tabula rasa”. Nella puntata di questa sera, una bambina di cinque anni, Grace, viene rapita. Tutte le strade sembrano portare alla colpevolezza del padre della bambina.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.45, “Città segrete – Firenze”, il programma culturale presentato da Corrado Augias. Il programma culturale si presenta come un insieme di serate evento per andare alla ricerca, tra ricostruzioni, documentari e reportage, dei capolavori nascosti all’interno di cinque città italiane. Il programma si esplicherà in cinque puntate, ognuna dedicata a una città. Dopo il successo delle tre precedenti puntate, dedicate alla città di Milano, alla città di Roma e alla città di Palermo, la città protagonista di questa serata sarà Firenze.

Mediaset con Amici

RETE 4 trasmetterà, alle 21.22, “Bernadette: miracolo a Lourdes”. Il film narra la storia vera di Bernadette Soubirou, una ragazza povera che, presso la grotta di Massabielle, vide la Vergine Maria. Il film mette in luce le difficoltà e gli accadimenti di cui Bernadette fu protagonista, eventi che hanno reso Lourdes un luogo di fede profonda.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, la quarta puntata del serale di “Amici”, condotto da Maria De Filippi. Il serale vedrà protagonisti i restanti 11 allievi della scuola che, divisi in tre squadre, ciascuna capitanata da due professori della scuola, sono pronti a sfidarsi attraverso esibizioni di ballo e di canto. Il direttore artistico sarà Stephane Jarny.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, il film d’animazione “Wonder Park – Sogna in grande”. La protagonista di questo film è June, una bambina creativa che, insieme alla mamma, inventa un parco di divertimenti immaginario chiamato Meravigliandia. Quando la mamma scopre di avere una grave malattia, June vede i suoi sogni andare in frantumi; la sua vita cambierà, ma il cambiamento la porterà a scoprire che Meravigliandia non era solo frutto della sua immaginazione.

Sul Nove stasera in Tv Messina Denaro

CANALE NOVE trasmetterà, alle 21.25, “Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante”. Prodotto da video Next Station, disponibile anche su Discovery+, il documentario ripercorre l’ascesa del boss siciliano, il superlatitante di Cosa Nostra, e indaga sulla rete di potere e imprenditoria che oggi finanzia, ma allo stesso tempo protegge la sua latitanza. L’inchiesta è arricchita dalla narrazione del giornalista Nello Trocchia, da intercettazioni, materiali inediti e interviste esclusive a collaboratori di giustizia, vittime e da chi l’ha conosciuto. L’inchiesta racconta, inoltre, i settori dell’economia sui quali l’erede di Totò Riina e Bernardo Provenzano ha messo le mani, assicurando profitti illeciti.