ACR Messina, Novelli: “Col Castrovillari gara importante”

MESSINA – “Una partita importante come lo saranno tutte fino alla fine, dobbiamo essere consapevoli che dipende da noi. Il Castrovillari ha grandi qualità e idee di gioco, attenzione perché non sarà facile”. A dirlo è Raffaele Novelli, allenatore dell’ACR Messina, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Castrovillari. “Cunzi? Ha qualità importanti, è giovane dentro ed è motivato. Rosa ampia? Bisogna salvaguardare l’idea comune, tutti devono tenersi pronti”, ha concluso Novelli.