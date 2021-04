Catania, Baldini: “Contro il Potenza gara aperta”

CATANIA – “In casa stiamo tutti insieme, abbiamo un centro fantastico da poter vivere in maniera tranquilla e la società mi dà la possibilità di fare questa cosa. I ragazzi sono tutti convocati”. Così Francesco Baldini, allenatore del Catania, in vista della gara contro il Potenza. Il tecnico rossazzurro ha poi proseguito: “Domani sarà una partita aperta. Loro hanno studiato noi e sicuramente noi abbiamo studiato loro. Sono due squadre che secondo me se la giocheranno a viso aperto. Non mi aspetto delle barricate da parte loro. Sarà una partita dove ci si potrà divertire. Il pacchetto avanzato è il punto di forza del Potenza. Hanno dei buoni attaccanti e conosco personalmente Mazzeo, con il quale ho giocato insieme. È un attaccante molto pericoloso come tutti gli altri. Guardo la pericolosità generale della squadra e non il singolo”.

Infine sugli obiettivi di questo finale di stagione, Baldini ha concluso: “Ho sempre detto che non guardo la classifica e continuo a dire che non la guardo. Viviamo con la squadra settimana dopo settimana e vogliamo fare il meglio possibile. Giochiamo sempre per fare risultato pieno, voglio che questa sia la mentalità”, ha chiosato l’allenatore del Catania.