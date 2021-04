PALERMO – Mercoledì alle ore 15 il Palermo ospiterà il Foggia per il match di recupero della 33^ giornata del campionato di Serie C.

Il match è stato rinviato per Covid in casa dei pugliesi, che adesso stanno pian piano recuperando degli elementi. Nelle ultime ore – come comunica il club – altri due calciatori sono guariti e sono stati reintegrati in gruppo.

Adesso gli elementi positivi sono nove.