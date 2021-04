Regno Unito, si riapre: code davanti ai negozi

Il regno Unito riapre. Lunghe file davanti ai negozi ed esercizi commerciali in diverse città della Gran Bretagna fin dalla mattina presto oggi, in attesa della riapertura dopo il lockdown deciso a dicembre dalle autorità britanniche per contrastare la pandemia da covid-19.

Scatta oggi la fase due della ‘road map’ stabilita dal governo britannico guidato da Boris Johnson per la graduale riapertura del Paese. Si comincia da pub (sebbene con il limite al servizio all’aperto), negozi di beni anche non essenziali, parrucchieri e centri estetici, anche palestre.

Così a Oxford Street a Londra, per esempio, una delle vie dello shopping più frequentate al mondo e deserta nei giorni del lockdown, si sono formate lunghe file davanti ai negozi in attesa che aprano i battenti.