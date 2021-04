FC Messina, Agnelli: “Daremo tutto fino alla fine”

MESSINA – “Era una partita non semplice, ne eravamo consapevoli. Siamo stati bravi a indirizzarla, mantenendo un ritmo alto nei primi venti, venticinque minuti. L’impegno, tuttavia, era ostico anche in virtù di quello che era successo giovedì scorso, dei punti persi, del fatto che siamo indietro e dobbiamo recuperate delle partite. Lo stimolo, la voglia di fare bene erano forti”. A dirlo è Cristian Agnelli, esperto centrocampista dell’FC Messina, dopo la vittoria contro il S. Agata. Il classe 1985 ha poi proseguito: “Io mi sento a casa, qui l’ambiente ti fa stare bene e ti induce a dare qualcosa in più, a sviluppare un senso di appartenenza che dobbiamo avere tutti per centrare l’obiettivo. Io non sento il distacco dell’ambiente. Sono certo che quello che stiamo facendo è fatto in modo trasparente. Siamo così, ci stiamo giocando un campionato importante e daremo tutto fino all’ultimo. Chi ruota intorno a noi è sereno e vive questo ambiente come il Messina – ha concluso Agnelli -. Io sono contento”.