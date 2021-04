Scivola lungo il costone: trasportato in elisoccorso al Cannizzaro

CATANIA – Nella tarda serata di ieri, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertato dalla Centrale Operativa del 118, è intervenuto con due squadre della Stazione Etna Nord, provenienti da Bronte e Linguaglossa, per il recupero di un giovane scivolato lungo il costone della Rocca San Pantheon, alla periferia del paese di Troina.

L’operazioni

Raggiunto immediatamente dai tecnici di stanza a Troina, presenti già sul posto i sanitari del 118, il ragazzo è stato trasportato alla base della rocca dove è stato stabilizzato, in attesa dell’arrivo dell’Elisoccorso, proveniente da Caltanissetta, per essere trasportato in volo notturno all’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Il salvataggio

Presenti sul posto i Carabinieri e le squadre dei VVF volontari del distaccamento di Troina. Allertato il SAGF tramite 117, in virtù dell’attuale protocollo d’intesa.