Stasera in Tv Leonardo, Brignano e la Champions

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Un palinsesto molto vario intratterrà il pubblico tra film, show televisivi, miniserie e programmi di approfondimento. Stasera sarà possibile assistere allo scontro calcistico tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, l’ultimo appuntamento della miniserie storico-biografico “Leonardo”, con Aidan Turner. Il successo del giovane artista Michelangelo Buonarroti ha reso Leonardo molto frustrato. Nonostante questo sentimento, Leonardo porta avanti il suo lavoro e accetta una nuova commissione, il gigantesco affresco della Battaglia di Anghiari, che porterà alla competizione con Michelangelo. Costretto ad affrontare anche una crisi personale, Leonardo trova in Stefano, giovane ufficiale del podestà, un alleato perfetto che cercherà a ogni costo di salvare l’artista.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, la seconda puntata dello show “Un’ora sola vi vorrei”. Durante la serata, il comico e attore Enrico Brignano intratterrà il pubblico attraverso monologhi, musica e tanto divertimento.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.15, la trentesima puntata di “Carta Bianca”, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice racconta temi di attualità e di politica, confrontandosi, in ogni puntata, con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.25, la ventottesima puntata di “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata di stasera, il conduttore metterà in luce le tematiche più calde dell’attualità politica e di cronaca, dando voce alle opinioni controcorrente e fuori dal coro.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.00, un incredibile appuntamento con i quarti di finale della “UEFA Champions League”. Stasera il Paris Saint-Germain sfiderà il Bayern Monaco.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.15, “Le iene show – Martedì”, il programma satirico, informativo e irriverente fatto di servizi di cronaca, attualità, inchieste e interviste affidate agli inviati del programma. Stasera ascolteremo lo sfogo di Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, finita al centro di una truffa finanziaria, e le testimonianze esclusive su presunti giri di droga. Assisteremo anche a molteplici scherzi. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Saviano.

TV8 trasmetterà, alle 21.30, “Italia’s Got Talent – Il meglio”. Con la conduzione di Lodovica Comello, lo show stasera metterà in scena una raccolta delle migliori esibizioni dei talenti, saliti sul palco di Italia’s Got Talent.