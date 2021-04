Catania, Tacopina: “La trattativa alla fine andrà in porto”

"Non sono arrivato qui per farmi una vacanza, ma per chiudere l’operazione"

CATANIA – “Dovremmo chiudere quanto prima, aspetto alcuni documenti della Sigi. Sono certo che la trattativa alla fine andrà in porto. Anche i soci sono convinti che si arriverà al closing”. A rivelarlo è Joe Tacopina, avvocato americano, che da diversi mesi lavora per l’acquisizione del Catania. L’ex numero uno di Bologna e Venezia, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha poi spiegato: “Il problema è sempre legato alla riduzione del debito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non sono arrivato qui per farmi una vacanza, ma per chiudere l’operazione”, ha concluso Tacopina.