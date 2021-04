Cau: “Sconfitta ingiusta. Pensiamo alla prossima”

PALERMO – Il Foggia esce sconfitto 1-0 dal “Barbera”, la squadra pugliese ha qualche rammarico per la sconfitta, anche perché non disputava una gara ufficiale dallo scorso 21 marzo a causa del Covid.

Al termine della sfida ad intervenire in conferenza stampa è stato Roberto Cau, vice di Marchionni oggi assente per squalifica: “Nel primo tempo abbiamo sciupato qualche occasione di troppo. Magari con un po’ di cattiveria in più sotto porta saremmo potuti andare in vantaggio. Posso dire che fisicamente abbiamo retto bene. Abbiamo sbagliato solo a scalare nel loro gol. La sconfitta è stata un po’ ingiusta”.

“Abbiamo provato a vincere la partita giocando con il 3-4-1-2 e una punta in più. Parlare dopo è sempre facile, ci abbiamo provato. Forse il pareggio era giusto. Ci proveremo domenica prossima”.

“Quelli che eravamo hanno dimostrato di esserci. Non ci siamo allenati per tanto tempo ma a livello fisico abbiamo retto. Abbiamo provato, c’erano spazi. È andata male – conclude Cau -, ne prendiamo atto e cominciamo a lavorare per domenica prossima che è importante”.