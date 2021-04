FC Messina, Costantino: “Con la Cittanovese gara difficile”

MESSINA – “L’ideale per tutti sarebbe giocare una volta a settimana, ma ci adeguiamo come fanno tutti e saremo pronti per la gara”. Così il tecnico dell’FC Messina, Massimo Costantino, parlando della sfida che attende i giallorossi contro la Cittanovese. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore dei peloritani ha poi proseguito: “Si cerca di lavorare com’è giusto che sia. Alla fine che il campo sia in sintetico o in erba naturale non è determinante, altrimenti gli avversari avrebbero già vinto la partita. Noi comunque facciamo di tutto per fare meglio possibile. La Cittanovese nasce con determinate ambizioni e nelle prime giornate era prima in classifica. Hanno tra le proprie fila gente come Silenzi, Cosenza e altri giocatori di valore – ha concluso Costantino -. Questo lo sappiamo, rispettiamo l’avversario, sappiamo che sarà una gara difficile, ma il nostro cammino passa anche da questa partita”.