Filippi: “Sofferto qualche dinamica. Pensiamo subito a domani”

PALERMO – “Nel primo tempo nella parte iniziale fino al 20′ abbiamo sofferto su alcune dinamiche sulle quali avevamo già lavorato. Nella ripresa siamo stati invece molto alti e compatti, chiudendo gli spazi con i mediani, abbiamo recuperato tantissimi palloni. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la pazienza nell’arrivare al gol attraverso giocate e qualità di giocatori importanti che abbiamo. La stessa cosa avevo visto contro la Vibonese, quando ci è mancato solo il gol. Palazzi e Somma probabilmente non saranno della partita a Bari, ma lo staff medico mi ha assicurato che farà di tutto per rimetterli a disposizione”. Lo dichiara il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, al termine della sfida vinta per 1-0 contro il Foggia.

Il Palermo ha avuto delle difficoltà a fine partita perché per via della gestione dei cambi ha rischiato di rimanere in dieci: “Avrei potuto fare il doppio cambio prima, ma Luperini è stato un cambio forzato. Vedevamo che Floriano e altri non stavano bene, ma sono dei rischi che dobbiamo prendere anche compiendo qualche errore. Anche noi dalla panchina sbagliamo”.

“La preparazione della partita è anche i base agli avversari, sapevamo che quando ricevevano i tre centrali dovevamo fare una pressione controllata. Il problema iniziale è stato proprio che con i 3 attaccanti ci alzavamo fuori tempo con i centrali, non dando tempo agli di accorciare e ci siamo trovati in difficoltà sulle palle lunghe. Il Foggia è bravo a giocare in avanti, accorciare forte e colpire. Alla fine abbiamo sofferto molto poco”.

Sul finire del match Floriano ha avuto dei problemi, ma nulla di grave: “Ha avvertito solo dei crampi, non si rischia nessuna lesione. È recuperabile già per Bari, almeno così mi ha detto lo staff medico. Domani faremo gli esami del caso in maniera più dettagliata”.

“Pensiamo subito a domani e andiamo a giocare come sappiamo fare la partita al San Nicola contro una grande squadra, con una buona condizione mentale”.

Sul rientro dell’attaccante Saraniti il tecnico si è espresso così: “Saraniti è entrato bene in campo, ha dato una grande mano alla squadra. A me interessa lo spirito che ognuno di loro può dare ai compagni e il rispetto che c’è tra di loro. Oggi Andrea è entrato molto bene, ha fatto sì che la squadra soffrisse poco le palle lunghe nella parte finale della gara”.

Rauti? ha fatto una buonissima gara, si è dannato l’anima Ad attaccare gli spazi come gli avevamo chiesto e a giocare d’incontro. A me è piaciuto molto, può lavorare tra linee e come punta centrale e lo sfrutteremo al meglio dove ci serve. Marong sta facendo bene, è concentrato e non si fa distrarre dalle voci mediatiche. Puntiamo molto su di lui, è un ragazzo ed un atleta che merita”.

“De Rose oggi è stato uno dei migliori in campo, ha rinviato su tutti i palloni e avversari. Soltanto nei primi 20′ arrivava un po’ in ritardo, ma per 70′ ha martellato. Sta benissimo. Voglio una squadra anche brutta da vedere, che lotta e che si sacrifica. Anche se oggi non siamo stati brutti da vedere. Anche il gioco di punta come ha fatto Marong va bene”.