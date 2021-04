Tollernza zero per chi abbandona i rifiuti per strada

TREMESTIERI ETNEO. La “tolleranza zero” sul tema dei rifiuti ha cominciato a darerisultati. L’azione dell’Amministrazione guidata dal Sindaco riconfermato Santi Rando continua in maniera decisa per fermare definitivamente i trasgressori.

In queste settimane sono state elevate decine di multe a tutte le ore per il conferimento dei rifiuti abbandonati per strada, senza rispettare il calendario della differenziata e in molti casi con sacchi neri ormai vietati per il conferimento.

La dichiarazione del primo cittadino

“Non possiamo consentire che il comportamento di pochi incivili pregiudichi il decoro del nostro paese e aumenti i costi per l’Ente e per i cittadini. Dobbiamo necessariamente raggiungere il massimo risultato dalla raccolta differenziata. Già nell’ultimo periodo c’è stato un importante incremento di raccolta differenziata, al 12 aprile dai dati abbiamo raggiunto il 52%.

Ringrazio tutti i cittadini che continuano a contribuire in maniera positiva e con grande senso civico seguendo le regole. La sfida non è ancora vinta. Non tollereremo alcun comportamento contrario al decoro e stiamo programmando attività ancora più stringenti di contrasto e controllo del corretto conferimento dei rifiuti.

Grazie alla Polizia Locale, che sta continuando un eccellente lavoro di controllo di controllo h 24, siamo riusciti a bloccare anche un veicolo con 3 persone a bordo intento a scaricare materiale legnoso in via Palmentazzo. Non è più concepibile pensare che la pubblica via sia considerata una discarica: il tempo per gli incivili è finito”.