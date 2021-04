Valente: “Possiamo arrivare lontano. Gol per la mia ragazza”

PALERMO – “Il gol lo dedico alla mia fidanzata perché aspettiamo un bambino. Questa che queste partite hanno un peso diverso dalle altre perché segneranno la fine del campionato. Noi come Palermo dobbiamo dare il massimo per piazzarci bene in zona play off. Questo è un grande risultato. A Monopoli abbiamo perso per episodi e nostri demeriti, però la squadra c’è sempre stata. Ci stiamo allenando a 3000mila all’ora. La vittoria di oggi è un grande risultato per la squadre e per l’ambiente”. Lo dichiara l’esterno del Palermo Nicola Valente, autore del gol che ha permesso ai suo di conquistare i tre punti contro il Foggia.

“Il mister ci chiede di fare più giri palla. In alcuni momento addormentiamo la partita ma è un bene per noi perché magari possiamo prendere contropiede che non fanno bene. Secondo me, stiamo facendo dei buoni palleggi, non stanno venendo tanto i gol quello è sicuro. Lavoreremo bene in questo ultimo periodo per farlo”.

“Non ci poniamo limiti – continua Valente- . Guardiamo le ultime tre partite e scaliamo la classifica, dove arriveremo dobbiamo dare tutto per i playoff. Sono partite particolari, come un terno al lotto. L’unica parola è lavoro da qui alla fine”.

Dall’arrivo di Filippi Valente viene impiegato come esterno di centrocampo, ma per lui non è un problema: “La posizione è diversa rispetto a quella di inizio anno però ho sempre fatto l’esterno, ma in questo modulo quasi mai. È chiaro – continua l’ex Carrarese – che bisogna concentrarsi di più sulla copertura e in fase difensiva, sulla quale sto lavorando per migliorare. È un ruolo che mi piace e lo faccio volentieri”.

“Non sono io a valutare la mia stagione, ma in alcune partire avrei potuto fare meglio. Il gol mi mancava ed è arrivato in un momento importante”.

“La squadra non deve sottovalutare le avversarie che avrà di fronte. In questo campionato le squadre non sono assolutamente da sottovalutare. I playoff dovranno essere affrontati come se fossero tutte delle finali. Noi dobbiamo portare a casa tutte le partite”.