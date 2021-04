ACR Messina, Ciardiello: “Ancora non abbiamo vinto nulla”

MESSINA – “Mancano ancora otto partite e ci sono 24 punti in palio, ma non dobbiamo perdere energie mentali a fare i conti con il calendario che abbiamo. Abbiamo un vantaggio maggiore sulla seconda, ma l’FC potrebbe portarsi a meno quattro avendo un recupero”. Così Marco Ciardiello, tecnico in seconda dell’ACR Messina, parlando della classifica della squadra giallorossa: “Non abbiamo ancora vinto nulla, con 24 punti a disposizione tutto può succedere, bisogna restare concentrati”. La formazione peloritana nell’ultima gara di campionato ha sconfitto il Dattilo: “Il cambio di modulo degli avversari ci ha tolto profondità, ma siamo stati bravi ad avere pazienza e a trovare le giuste contromisure. Abbiamo faticato più del solito, soffrendo anche nel finale, ma tutte le partite saranno difficilissime”.