Bolzoni: “Pensavo che il Palermo non arrivasse ai playoff”

“Da chi mi aspettavo di più tra Palermo e Bari? Dal Palermo sinceramente no, anche per come era partita ad un certo punto pensavo magari facesse fatica ad entrare anche nei play off e poi invece ha recuperato. Dal Bari sì. La gente si aspettava tanto perché la squadra è forte: pensavo che il Bari se la potesse giocare sino alla fine con la Ternana ma i rossoverdi hanno fatto un campionato straordinario”. A dirlo è Francesco Bolzoni, ex centrocampista di Palermo e Bari. Intervistato da Radio Bari il classe 1989 ha poi proseguito: “Ai playoff però i biancorossi potrebbero essere la compagine più attrezzata – sottolinea Bolzoni -. Dal Bari mi aspettavo molto di più probabilmente una decina di punti in più. Pensavo potessero fare qualche punto in più sicuramente. Sono dispiaciuto per non aver continuato: in D avevo dimostrato di essere importante anche nello spogliatoio. Poi sono state fatte altre scelte tecniche più che caratteriali che non sempre sono le più giuste.Ho qualche rimpianto per Bari ma sono ancora di proprietà dei biancorossi e non si può mai sapere“.

Con i galletti, per Bolzoni, anche una promozione dai dilettanti ai professionisti: “L’anno in D avevamo creato un bel gruppo sia di qualità calcistica che caratteriale: secondo me dovevano essere le basi da cui ripartire in C ma son state fatte scelte diverse che noi tutti abbiamo rispettato. A livello di qualità, tolte le squadre tolte dalla Serie B, il livello è quello in tutti e tre i gironi: quello C è un pochino un po’ più complicato a livello ambientale ma quest’anno senza tifosi è più livellato. Bari contro ai playoff? Sarebbe bello ed emozionante“.