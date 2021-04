Catania, il sindaco: “Avvento Tacopina rilanci il club”

CATANIA – Il passaggio delle quote del Catania dalla Sigi a Joe Tacopina, dopo l’ok da parte dell’Agenzia delle Entrate per la riduzione del debito e la dilazione del pagamento, ha subito una forte accelerata.

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per questo passo in avanti: “Sono felice per la ormai quasi certa risoluzione della vicenda relativa all’accordo fra il Calcio Catania e l’Agenzia delle Entrate. Lo sono come tifoso della squadra di calcio cittadina, ma soprattutto come Sindaco, per la responsabilità che mi deriva nei confronti della mia Comunità. Il Calcio Catania non è solo una squadra di calcio, ma rappresenta un indotto che da lavoro a tantissime famiglie che rischiavano di ritrovarsi senza occupazione”.

“In prospettiva futura – continua la nota – l’impegno di un imprenditore come Joe Tacopina non potrà che rappresentare un motivo di ulteriore crescita, in chiave sportiva, turistica ed occupazionale. Catania e la sua area metropolitana meritano centralità in termini di immagine e lo sport di vertice non può che essere un ulteriore ragione di crescita. Grazie all’Agenzia delle Entrate per il rigore e la sensibilità dimostrata, ai Soci della SIGI e agli straordinari professionisti che hanno lavorato a questo accordo. Il Comune di Catania, come è sempre accaduto fin dall’inizio, farà la propria parte, insieme all’assessore Sergio Parisi stiamo già lavorando sullo Stadio, sia dal punto di vista strutturale che sotto il profilo gestionale, e continueremo a lavorare perché l’avvento auspicato di Joe Tacopina rilanci l’immagine e il valore di un patrimonio cittadino come il Calcio Catania”.