Concorsi, 47 posti di collaboratore amministrativo nelle Asl umbre

È stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di ricoprire n.47 posti di collaboratore amministrativo professionale presso le aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria e l’azienda ospedaliera Santa Maria Di Terni.

Il concorso pubblico per l’assunzione di n.47 collaboratori amministrativi prevede una futura copertura lavorativa a tempo indeterminato. Dei quarantasette collaboratori amministrativi, sette candidati saranno assunti presso l’azienda Ospedaliera Santa Maria; cinque candidati saranno assunti presso l’Azienda USL Umbria 2; venti candidati saranno assunti presso l’azienda USL Umbria 1; e infine quindici candidati saranno assunti presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Per partecipare al concorso pubblico, i futuri collaboratori amministrativi dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici. Per quanto concerne i requisiti generali, i candidati devono essere in possesso della cittadinanza italiana e devono godere dei diritti civili e politici. I candidati non devono, inoltre, essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubblica amministrazione, e non devono avere condanne penali. I candidati devono, inoltre, aver assolto gli obblighi di leva e devono avere un’idoneità fisica all’impiego.

Per quanto concerne i requisiti specifici per partecipare al concorso pubblico, i candidati dovranno essere in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento o di una laurea specialistica, magistrale o di primo livello.

La domanda dovrà essere presentata, in via telematica, entro e non oltre le ore 18.00 del 10 maggio 2021, al link https://aospterni.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card. I candidati, una volta completato il format, dovranno procedere al pagamento di un contributo di 10€, mediante un versamento su conto corrente.

