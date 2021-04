Cottarelli ospite al dipartimento della Lumsa di Palermo

PALERMO – Il Dipartimento di Giurisprudenza Palermo e il Corso di Laurea magistrale LM77 in Economia e Management della LUMSA organizzano il secondo appuntamento del ciclo LEM Open Seminars (Law, Economics and Management), incontri aperti con economisti e giuristi su temi di interesse generale.

Il webinar sul canale YouTube LUMSA alle 11 di martedì 20 aprile, discuterà sui temi del libro: “All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica” (La Feltrinelli editore) di Carlo Cottarelli. L’evento inizierà con i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Gabriele Carapezza Figlia, moderatore il Presidente del Corso di laurea magistrale in Economia e Management, Giovanni Battista Dagnino. Dopo una breve introduzione è in programma l’intervento di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Oltre a essere stato commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Cottarelli è autore di numerose pubblicazioni di tipo economico e divulgativo sugli andamenti dell’economia italiana, editorialista de La Stampa e de la Repubblica, è ospite stabile del programma televisivo di Rai 3 Che tempo che fa. Le conclusioni sono affidate a Sergio Paternostro, Presidente del corso di laurea in Economia e commercio.