Di Piazza: “Storia da favola quella di Marong”

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Nelle ultime due giornate, contro Vibonese e Foggia, il Palermo ha schierato il difensore Bubacar Marong. Per lui queste sono le prime presenze da professionista e prima di scendere in campo con la maglia rosanero ha dovuto attendere a lungo, perché la scorsa stagione è sempre rimasto in panchina.

La storia di Marong è particolare perché è arrivato in Italia dal Gambia con una barca rischiando la vita, adesso sta realizzando il sogno di giocare a calcio e nelle prime due presenze con la maglia rosanero non ha per niente sfigurato.

I complimenti per il classe 2000 sono tanti, a farli è stato anche Tony Di Piazza, ex vice presidente ma ancora socio di minoranza del club di viale del Fante che su Facebook ha scritto: “Storia da Favola quella di Bubacarr Marong. Dal barcone ai campi di calcio professionisti. Complimenti e auguri per un un grande futuro”.