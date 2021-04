Dipasquale: “Preoccupati per la sostituzione di Agea con altro ente”

“Condividiamo le preoccupazioni delle associazioni di categoria del mondo agricolo che chiedono al governo Musumeci ed all’assessore Scilla di rivedere la scelta di sostituire l’Agea con un organismo pagatore regionale”. Lo dice Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD, dopo le dichiarazioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria dell’agricoltura che oggi nel corso dei lavori della commissione UE dell’Ars hanno esposto disappunto per la scelta del governo regionale che, attraverso l’articolo 63 della finanziaria, ha avviato senza alcun confronto preventivo la sostituzione dell’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) con un organismo pagatore regionale da costituire.

“Chiediamo all’assessore Scilla ed al governo regionale di fermare il decreto attuativo della norma – conclude Dipasquale – e avviare immediatamente un confronto con le associazioni di categoria”.