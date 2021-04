Foggia, Galeotafiore: “Il pareggio sarebbe stato giusto”

PALERMO – “Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni da gol, nel secondo tempo siamo calati fisicamente ma abbiamo tenuto fino all’80’ quando abbiamo subito il gol con Rocca fuori. Stavamo tenendo fisicamente, ma nel secondo tempo abbiamo creato meno”. Lo dichiara il difensore del Foggia Gioacchino Galeotafiore, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Palermo.

“È stata una partita dura, ma abbiamo fatto il nostro. Venivamo da tre settimane di stop per via del Covid. I ragazzi hanno dato il 100% e sono sicuro che faremo bene da qui in avanti. Le tre settimane di stop non indicono tanto – continua il difensore -. Abbiamo fiducia nei ragazzi che vogliono rimettersi in forma il prima possibile, però non deve essere un alibi per il finale di stagione”.

Il difensore parla anche del gol subito: “Rocca era fuori e abbiamo perso un uomo da quel lato, quindi Valente è stato bravo. Noi stavamo lì e purtroppo in dieci hanno avuto l’occasione”.

In chiusura Galeotafiore parla della prossima sfida del Foggia: “Sicuramente domenica ci aspetta una grande battaglia e siamo fiduciosi nel centrare l’obiettivo playoff”.