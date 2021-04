Foschi: “Palermitani abituati bene. Servono proprietà forti”

PALERMO – Uno dei direttori sportivi più apprezzati dai tifosi del Palermo è Rino Foschi. Il Ds ha avuto una prima esperienza dal 2002 al 2008 in Sicilia e ha costruito la squadra che è tornata in Serie A dopo 32 anni di assenza e che ha conquistato la qualificazione in Coppa Uefa. Nel 2016 ci fu un ritorno in Sicilia, ma rimase pochi giorni ed ufficialmente andò via per problemi di salute. Un altro ritorno ci fu nella stagione 2018-2019, nella quale, per un breve periodo, fu anche presidente.

Oggi Foschi torna a parlare del Palermo: “Palermo è la quinta città d’Italia. Ha sempre fatto campionati bellissimi. Ora è in C, ma la gente ha ancora in testa il Palermo di qualche anno fa. I palermitani – dichiara ai microfoni di “TMW” – sono abituati bene, dopo e prima di me ci sono stati anche Sabatini e Perinetti. Oggi non si percepisce che la squadra possa andare in categorie superiori. Ma queste sofferenze le hanno avute anche squadre come Fiorentina e Napoli. Però se tardi a centrare la Serie B la delusione fa parte del gioco, a Palermo come a Bari. Servono proprietà forti come lo era Zamparini. Non so se l’attuale presidente del Palermo sia in grado di garantire un certo livello”.