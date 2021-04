Frattura composta del radio per Nibali: Giro d’Italia a forte rischio

Una caduta in allenamento rischia fortemente di compromettere la stagione di Vincenzo Nibali. “Lo squalo dello stretto” nella mattina di ieri è caduto durante l’allenamento rimediando un infortunio al polso destro. Il campione è stato subito stato trasportato in ospedale dove sono stati svolti gli accertamenti del caso che, purtroppo, hanno evidenziato la frattura del radio destro e giovedì si procederà con l’operazione.

L’infortunio potrebbe far sì che il ciclista, che ha da poco terminato il ritiro svolto sul Monte Teide, non partecipi al Giro d’Italia che partirà il prossimo 8 maggio da Torino.

Lo stesso Nibali ha voluto mandare un messaggio tramite il proprio profilo Instagram per esprimere il proprio dispiacere, ma per far sapere che proverà ad esserci al Giro d’Italia:“Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l’enorme dispiacere che provo. Anzi, non ce ne sono. Un incidente banale con conseguenze disgraziate che, purtroppo, mette in seria discussione tutti gli sforzi fatti per preparare le prossime gare. E’ un verdetto che devo accettare. Domani mi opero e poi comincerò un percorso, non semplice e non immediato, per cercare di essere al via del Giro. Questo è l’obiettivo che ho davanti e farò anche l’impossibile per centrarlo. Promesso”.

Il su team, la Trek-Segafredo, ha diramato un comunicato su quanto accaduto al campione siciliano: “Questa mattina Vincenzo Nibali è caduto mentre si stava allenando nei pressi di Ponte Tresa, nel quartiere di Lugano, subendo un danno alla mano destra. Gli esami clinici nella clinica di Lugano (radiografia e Tac) hanno purtroppo rivelato una frattura composta del radio del polso destro. Lo staff medico di Trek, d’intesa con la direzione del team e Vincenzo, ha deciso di optare per un intervento immediato di osteosintesi per ridurre la frattura, previsto per domani in Svizzera. Solo dopo l’intervento sarà possibile ipotizzare un percorso di recupero e fare le necessarie valutazioni sulla partecipazione di Nibali al Giro d’Italia”.