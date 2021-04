Il fornitore dei pusher del carcere: Sanfilippo si è costituito

CATANIA – Per alcune ore è mancato all’appello dei destinatari dell’operazione delle Fiamme Gialle Prison Dealer, che ha portato alla luce un fiorente traffico di droga e reperimento di cellulari all’interno del carcere di Brucoli ad Augusta. Michael Sanfilippo, indicato come uno dei fornitori di sostanza stupefacente del gruppo criminale guidato dai due detenuti Dario Muntone e Luciano Riccardi, si è costituito ieri sera accompagnato dal legale. Ha già trascorso la prima notte in una cella dell’istituto penitenziario di Ragusa.

Il suo è nome che un nome che riporta alla violenta sparatoria di Librino. Il conflitto a fuoco tra Cursoti Milanesi e Cappello. Michael Sanfilippo è il fratello di Martino e Antonio, fermati dai carabinieri per il duplice omicidio avvenuto al viale Grimaldi lo scorso agosto. Antonio dopo l’udienza di convalida, su decisione del gip, è tornato in libertà. Mentre Martino, appena sono scattate le manette, ha deciso di diventare un collaboratore di giustizia. Le sue dichiarazioni sono finite nell’ordinanza firmata dalla gip Giuseppina Montuori. Ed infatti compongono uno dei tasselli del mosaico probatorio a carico del giovane narcotrafficante catanese. Anche se sono le intercettazioni, decine e decine, ad aver incastrato il fratello dei Sanfilippo, famiglia legata al clan dei Cursoti Milanesi che vede ai vertici i boss detenuti Francesco e Carmelo Di Stefano (pasta ca sassa).