La gelosia e l’omicidio: condannato a 30 anni

Sentenza confermata per Leonardo Celestre

PALERMO – Sentenza confermata. Leonardo Celestre è stato condannato a 30 anni dalla Corte di Appello presieduta da Angelo Pellino.

Anche per i giudici di secondo grado è lui l’assassino di Nicola Bifara, falegname, 46 anni, di Partinico. Avrebbe agito accecato dalla gelosia. Era convinto che la vittima avesse una relazione con la moglie.



Celestre, 53 anni, ha sempre respinto l’accusa. Bifara fu assassinato nel luglio 2018 con cinque colpi di pistola lungo la strada provinciale in contrada Margi Sottana.



Celestre, dipendente di un negozio di vernici, venne fermato dai poliziotti del commissariato di Partinico la sera stessa dell’omicidio. A incastrarlo fu il racconto di un testimone che era seduto in auto accanto alla vittima al momento dell’omicidio.



Ai parenti della vittima, parte civile al processo con l’assistenza dagli avvocati Claudio Gallina Montana e Antonino Geraci, è stata riconosciuta una provvisionale per il risarcimento dei danni. Già in primo grado all’imputato era stato riconosciuto il massimo della pena per chi sceglie di essere giudicato con il rito abbreviato. L’omicidio è stato contestato con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi.