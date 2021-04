Morto dopo AstraZeneca: il lotto sequestrato in Olanda per le analisi

In esecuzione di un Ordine Europeo d’Indagine Penale emesso dal Pm Bono, della Procura di Siracusa.

Vanno avanti le indagini, dopo il decesso sospetto di Stefano Paternò, il militare deceduto dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca.

Si sono concluse le operazioni di consegna, da parte dei Carabinieri del NAS di Catania, dei campioni di vaccini anticovid-19 AstraZeneca presso il “R.I.V.M.” – Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e l’Ambiente, che ha sede in Olanda, nella cittadina di Bilthoven a pochi chilometri da Amsterdam. L’istituto comprende anche il Laboratorio Europeo ufficiale, designato per l’esecuzione delle analisi volte a stabilire le caratteristiche chimico-fisiche del lotto ABV2856, sottoposto a sequestro su tutto il territorio nazionale dalla Procura della Repubblica di Siracusa nell’ambito delle attività di indagine scaturite a seguito del decesso del sottufficiale della Marina Militare Paterno’ Stefano.

L’attività analitica consiste, prevalentemente, nello stabilire la composizione del citato lotto anche in comparazione con altri scelti a campione su tutto il territorio nazionale.

Il trasporto dei sieri è stato eseguito mediante l’impiego di un velivolo Piaggio P180 del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e l’utilizzo di speciali contenitori isotermici che hanno garantito il mantenimento della catena del freddo dai luoghi di prelievo fino alla consegna al R.I.V.M..

L’operazione è stata eseguita in esecuzione di un Ordine Europeo d’Indagine Penale emesso, in coordinamento con l’Autorità Giudiziaria dei Paesi Bassi, dal Pubblico Ministero Dr. Gaetano Bono della Procura di Siracusa che ha personalmente condotto, congiuntamente con i militari del NAS di Catania, tutte le fasi di conferimento al citato laboratorio dei vaccini AstraZeneca oggetto di indagine.

Le attività tecnico-scientifiche saranno condotte anche dall’Istituto Superiore di Sanità di Roma, sede presso la quale saranno consegnati nei prossimi giorni altri flaconi dei medesimi lotti.