Palermo-Foggia, Pintus ringrazia: “Grazie per l’ospitalità”

CALCIO - SERIE C

PALERMO – “Il presidente del club rossonero, Dott.ssa Maria Assunta Pintus, ringrazia il presidente rosanero Dario Mirri e tutto il Palermo F.C. per la squisita accoglienza riservata alla comitiva rossonera, condita da un omaggio davvero gradito.I buoni rapporti, la stima, il rispetto reciproco e la collaborazione aiutano a crescere ed a rendere il calcio uno sport migliore”. Con questo messaggio la numero uno del club pugliese ha ringraziato la società rosanero, dopo la partita di ieri, vinta dagli uomini di Filippi per 1-0. In seguito, la pagina ufficiale del Palermo ha commentato il post: “È stato un onore e un piacere avervi con noi. Insieme verso traguardi sempre più alti”.