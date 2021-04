Picchia e minaccia di morte la ex: arrestato. Gli agenti di polizia hanno eseguito ad Augusta (Sr) un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo di 47 anni.

Atti persecutori e lesioni

L’uomo è accusato di gravi atti persecutori e lesioni personali nei confronti di una donna con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale.

Calci, pugni e minacce di morte

L’uomo, per motivi di gelosia, durante la relazione che si è svolta dall’aprile del 2020 al gennaio scorso, avrebbe minacciato continuamente la compagna anche di morte, colpendola con calci e pugni e causandole lesioni ed anche una frattura ad un piede. La vittima è stata assistita in tutte le varie fasi anche grazie all’attivazione del Protocollo Eva, contro i casi di violenza di genere, maltrattamenti in famiglia. (ANSA).