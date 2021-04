“Possibile riaprire se c’è fiducia nei vaccini”

Aprire a maggio “si potrebbe fare avendo il vaccino e la fiducia della gente. Siamo stati meno previdenti di altri paesi, ma si può fare. Sarebbe ora di avere anche un po’ di carota e non solo di bastone. Se in altri paesi l’hanno fatto o lo stanno facendo con una certa rapidità, vuol dire che si può fare. Ma se mi aprite le scuole adesso, ritarderemo il processo”. Lo ha detto ad Agorà, su Rai 3, Massimo Galli, infettivologo dell’Università degli studi di Milano e direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco. “Bisogna avere coerenza e capacità di tenere duro mentre si vaccina molto – ha precisato – e fare come è stato fatto in Gran Bretagna, dove c’è stata una politica di restrizioni forti e si stanno approcciando a una apertura ora, dopo che hanno vaccinato le persone dai 70 anni in su. Questo dovrebbe essere l’obiettivo”. (ANSA).